Pallanuoto, l’Italia va alle Olimpiadi se…tutti gli scenari per Sertebello e Setterosa

Al termine della prima fase dei Mondiali 2024 di pallanuoto sono completi i tabelloni della seconda fase e quindi si riducono le pretendenti ai pass olimpici in palio, 2 per le donne e 4 per gli uomini. Sia il Settebello che il Setterosa sono in corsa: andiamo a vedere la situazione delle Nazionali italiane.

SETTEROSA

Il primo posto nel Girone D, l’accesso diretto ai quarti di finale e, almeno sulla carta, un tabellone meno complicato: il Setterosa ha battuto il Canada nella terza ed ultima giornata della prima fase dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile ed ha fatto un piccolo passo verso le Olimpiadi. L’Italia è andata direttamente ai quarti di finale, attendendo poi, con tutta probabilità la Grecia, mentre il Canada dovrà giocare gli ottavi contro la non irresistibile Nuova Zelanda, ma poi dovrà affrontare la Spagna ai quarti.

È plausibile che al termine degli ottavi di finale rimangano tre le squadre in corsa per i due pass olimpici a disposizione: l’Italia, che dovrebbe sfidare la Grecia, l’Ungheria, che potrebbe affrontare i Paesi Bassi, ed il Canada, che incrocerebbe la Spagna. Dando per plausibile una sconfitta del Canada contro la Spagna nei quarti di finale, una vittoria del Setterosa sulla Grecia potrebbe davvero valere il pass olimpico per l’Italia. Altrimenti, in caso di battuta d’arresto, le azzurre dovranno battersi per il quinto posto per andare ai Giochi.

IL SETTEROSA VA ALLE OLIMPIADI SE…

Batte la Grecia ed al massimo una tra Ungheria e Canada va in semifinale, oppure perde con la Grecia e poi arriva quinta o comunque precede almeno una tra Ungheria e Canada.

SETTEBELLO

Ad inizio torneo erano otto i Paesi già qualificati, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e Spagna, ed altrettante le selezioni in corsa per i quattro pass a disposizione, ovvero Italia, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro e Romania. Due di queste otto squadre sono già fuori dai giochi (e dai Giochi) in quanto ultime classificate nei rispettivi gironi: una è il Kazakistan e l’altra sarà la perdente della sfida tra Brasile e Cina. Restano perciò sei formazioni in corsa per quattro pass.

Nel Girone C la Serbia ha chiuso al primo posto ed ha ottenuto l’accesso diretto ai quarti: i balcanici sono certi della qualificazione olimpica. I play off assegneranno due o tre carte olimpiche: due scontri diretti per Parigi saranno quelli tra Croazia e Brasile o Cina e tra Romania e Montenegro, mentre l’Italia, costretta a passare dagli ottavi dopo la sconfitta patita ai rigori contro l’Ungheria, affronterà gli USA.

In caso di successo il Settebello si ritroverebbe alle Olimpiadi, dato che due squadre tra le otto pretendenti sono già eliminate ed altre due uscirebbero agli ottavi. In caso di sconfitta, però l’Italia potrebbe ancora andare alle Olimpiadi arrivando nona ai Mondiali: il Settebello si giocherebbe il pass con Romania ed una tra Brasile e Cina. In quel caso gli azzurri potrebbero dover battere prima una tra Francia ed Australia e poi conquistare il pass probabilmente ancora contro la Romania.

IL SETTEBELLO VA ALLE OLIMPIADI SE…

Batte gli Stati Uniti, oppure perde con gli Stati Uniti e poi arriva nono o comunque precede sia la Romania che il Brasile o la Cina.