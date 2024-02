Pallanuoto, il Settebello dilaga alla distanza contro la Romania nonostante una caterva di rigori sbagliati

La vittoria è arrivata, ma la prestazione è da mettere assolutamente alle spalle. Se con l’Ungheria un paio di minuti erano costati la sconfitta, e il conseguente passaggio dagli ottavi di finale, l’intero match (parliamo almeno di due quarti e mezzo) con la Romania, nonostante il successo, non può essere soddisfacente per il Settebello. Terza partita dei Mondiali di Doha per gli azzurri che vincono 16-10 contro un avversario nettamente inferiore, dimostrando momenti di insicurezza soprattutto sui rigori, vero e proprio incubo tricolore. Prossimo match tra due giorni, negli ottavi di finale contro una tra Stati Uniti e Montenegro: servirà qualcosa in più per puntare ai quarti e, soprattutto, al pass olimpico.

Sin dai primi minuti si era capito che ci fosse qualcosa che non andasse. Il Settebello fa fatica in attacco e, soprattutto, non copre bene in difesa. La Romani addirittura sogna con il vantaggio per 2-1, poi gli azzurri passano avanti con Di Fulvio, ma sprecano addirittura tre rigori in un quarto. Anche nel secondo periodo la musica non cambia: l’Italia va avanti anche per più volte sul doppio vantaggio, ma la Romania riesce sempre a restare in partita e a metà gara è 8-7 il risultato.

Dopo la strigliata di Campagna il Settebello torna in acqua leggermente più convinto, la striscia di rigori sbagliati si allunga a cinque (la statistica di 2/7 dai cinque metri è davvero tragica e conferma il tabù degli azzurri in questo particolare ormai da mesi), ma il margine si dilata sul +4 ad 8′ dal termine, grazie a qualche giocata di qualità del nostro attacco. Nel quarto conclusivo si scioglie la tensione, la Romania crolla fisicamente ed il Settebello dilaga, mettendo la partita in ghiaccio.

Romania-Italia 10-16

Romania: Tic , Belenyesi , Lutescu 2, Fulea 2, Vranceanu , Prioteasa 1, Oanta , Colodrovschi 1, Georgescu 3, Iudean , Dragusin , Neamtu 1, Bota . All. Rath

Italia: Del Lungo , F. Di Fulvio 5, Damonte , Cannella 1, Renzuto 1, Echenique 1, N. Presciutti 1, Bruni L. 2, Di Somma E. , Velotto 1, Nicosia , Condemi 2, Iocchi Gratta 2. All. Campagna

Arbitri: Dervieux (Fra), Letshabo (Rsa)

Note

Parziali: 3-4 4-4 2-5 1-3 Spettatori 200 circa. Condemi fallisce un rigore a 3.30 nel primo tempo, Di Somma a 7.10 nel primo tempo, Damonte a 7.53 nel primo tempo tutti parati da Tic. Di Somma ha fallito un rigore (palo ) a a 3.50 nel secondo tempo. Nicosia in porta nel terzo tempo. Georgescu uscito per limite di falli a 0.45 nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Italia 4/8 + 7 rig., Romania 5/9.