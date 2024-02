Pallanuoto, GIGANTESCO SETTEBELLO! L’Italia ammutolisce la Spagna e approda in finale ai Mondiali!

Medaglia sicura dalla pallanuoto maschile! L’Italia vendica la sconfitta patita nella semifinale degli Europei, giocata un mese fa a Zagabria, e si prende la rivincita nel penultimo atto dei Mondiali 2024 in corso a Doha, in Qatar: il Settebello batte la Spagna con lo score di 8-6 e sabato giocherà la finale iridata contro la vincente di Croazia-Francia.

Nel primo quarto la partita è a lungo bloccata, con le difese che hanno la meglio sugli attacchi, poi la Spagna apre le marcature quasi a metà frazione in superiorità con Larumbe. Gli iberici subiscono la reazione dell’Italia, che riesce a sfondare proprio nell’ultimo minuto, quando Condemi impatta sull’1-1.

Nella seconda frazione il punteggio rimane a lungo fermo, con i due portieri protagonisti di numerose parate. La prima superiorità sfruttata dall’Italia porta alla rete di Velotto, ma Munarriz alla prima occasione firma il 2-2 con una bella palombella. Di Fulvio concretizza una lunga azione offensiva e riporta in vantaggio l’Italia. Nell’ultimo attacco in superiorità gli azzurri guadagnano un rigore grazie a Condemi e Fondelli è glaciale dai 5 metri, battendo Aguirre per il primo break che vale il 4-2 a metà partita.

Nel terzo periodo l’Italia prova a scappare via grazie alla rete di Bruni, che regala all’Italia il massimo vantaggio, poi Del Lungo dice più volte di no alle bocche da fuoco iberiche. Altra superiorità per il Settebello, Campagna chiama il time out e Condemi concretizza l’uomo in più firmando il 6-2. Larumbe accorcia nel finale siglando la rete che vale il 6-3.

Nell’ultimo quarto la Spagna si avvicina ancora con la controfuga vincente di Granados, poi Munarriz firma il -1 a 4’30” dalla conclusione. Del Lungo dice di no a Granados e sul capovolgimento di fronte Di Fulvio a 2’00” dalla sirena griffa il 7-5. Bustos riporta la Spagna di nuovo a -1, ma Condemi a 1’00” dal termine guadagna ancora un rigore che Fondelli realizza per l’8-6. Del Lungo, poi premiato come miglior giocatore del match, disinnesca l’ultima conclusione iberica e il Settebello può far festa per l’ingresso nella finale iridata.

TABELLINO

Spagna-Italia 6-8

Spagna: Aguirre, Munarriz 2, Granados 1, Sanahuja, De Toro Dominguez, Larumbe 3, Famera, Cabanas, Tahull, Perrone, Mallarach, Bustos Sanchez, Lorrio. All. Martin.

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 2, Damonte, Marziali, A. Fondelli 2, Echenique, N. Presciutti, Bruni L. 1, Di Somma E., Velotto 1, Nicosia, Condemi 2, Iocchi Gratta. All. Campagna.

Arbitri: Margeta (Slovenia), Kun (Ungheria).

Note – Parziali: 1-1, 1-3, 1-2, 3-2. Spettatori 300 circa. Ammonizione alla panchina azzurra a 7’39” del secondo tempo. Sanahuja (S) uscito per limite di falli nel terzo tempo. Di Somma ammonito per proteste nel quarto tempo.