A che ora la finale dell’Italia ai Mondiali di pallanuoto? Data, programma, tv, avversaria

L’Italia ha sconfitto la Spagna per 8-6 e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto. Il Settebello è stato mastodontico nella vasca di Doha (Qatar), battendo i Campioni d’Europa grazie a una prestazione corale di assoluto spessore tecnico in tutti i fondamentali. Gli azzurri sono stati chirurgici in attacco e Marco Del Lungo è stato semplicemente spettacolare tra i pali, meritando ampiamente l’accesso all’atto conclusivo della rassegna iridata.

Dopo aver regolato con grande sofferenza gli USA nei playoff (strappando il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, la nostra Nazionale si è sciolta e ha superato la Grecia nei quarti di finale con una mirabolante rimonta negli ultimi due minuti quando era in svantaggio di due gol. Nella semifinale odierna i ragazzi del CT Sandro Campagna sono stati implacabili, zittindo le Furie Rosse e guadagnandosi la possibilità di lottare per il titolo iridato.

L’Italia tornerà in acqua sabato 17 febbraio (ore 15.30) per disputare la finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto contro la vincente della sfida tra Croazia e Francia. Sulla carta la compagine balcanica è la grande favorita della vigilia, ma non dovrà sottovalutare i transalpini, capaci di battere l’Ungheria (Campionessa del Mondo uscente) nei quarti di finale. L’Italia andrà a caccia del quinto titolo iridato dopo quelli conquistati nel 1978, 1994, 2011 e 2019: nel caso di trionfo agguanterebbe la Serbia in testa all’albo d’oro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto, con l’Italia protagonista contro la vincente di Croazia-Francia. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Doha sono avanti due ore rispetto a noi).

QUANDO GIOCA L’ITALIA LA FINALE DEI MONDIALI DI PALLANUOTO

Sabato 17 febbraio

Ore 15.30 Finale Mondiali pallanuoto 2024: Italia vs Croazia/Francia

PROGRAMMA FINALE MONDIALI PALLANUOTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.