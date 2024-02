NBA: All Star Game 2024 e dintorni. Tutti i protagonisti del weekend delle stelle

Andiamo a scoprire cosa ci attende nel fine settimana in chiave All Star Game NBA. O meglio, per quel che riguarda tutto l’All Star Weekend. Saranno tre giorni molto ricchi, quelli alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, normalmente casa degli Indiana Pacers quando la lega professionistica americana è in pieno svolgimento.

Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio ci saranno principalmente due eventi: il Celebrity Game (al Lucas Oil Stadium) e il Rising Stars Challenge. Nel primo, tra gli altri, sarà coinvolto (per la seconda volta) Gianmarco Tamberi, nel secondo vedremo il meglio dei giocatori al primo e secondo anno nella lega.

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio, invece, si avrà, tra le altre cose, una particolare sfida tra Steph Curry e Sabrina Ionescu, con la leggenda dei Golden State Warriors che tirerà da tre dall’arco NBA con palla di misura NBA, mentre la stella delle New York Liberty farà lo stesso dall’arco WNBA con palla di misura WNBA. Poi il classico trittico: Skills Challenge, Three Point Contest (gara del tiro da tre) e Slam Dunk Contest (gara delle schiacciate).

Infine, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio, il più atteso degli eventi, l’All Star Game vero e proprio. Atteso e, va detto, controverso, perché della spettacolarità di anche solo un paio di decenni fa fondamentalmente non c’è più traccia, come neppure di un briciolo di intensità, nemmeno forzatamente ostentato. Sono tante le soluzioni che si stanno tentando per riportarlo a una popolarità più elevata. Di seguito tutti i dati completi del weekend.

Venerdì 16 febbraio (in Italia sabato 17)

CELEBRITY GAME

Team Shannon: Micah Parsons (NFL), Conor Daly (pilota IndyCar), Quincy Isaiah (attore), Jewell Loyd (WNBA), Kai Cenat (streamer), Dylan Wang (attore), Lilly Sing (attrice), Sir (cantautore), Walker Hayes (cantante country), Anuel AA (attore).

Coach: Shannon Sharper (ex NFL)

Assistenti: 50 Cent (rapper e attore), Peyton Manning (ex NFL)

Team Stephen A.: Jennifer Hudson (attrice, produttrice, conduttrice), Metta Sandiford Artest (ex NBA, già Ron Artest e Metta World Peace), Jack Ryan (streetballer), AJ McLean (cantante, ex fondatore dei Backstreet Boys), C.J. Stroud (NFL), Kwame Onwuachi (cuoco), Natasha Cloud (WNBA), Adam Blackstone (musicista), Gianmarco Tamberi (Campione Olimpico di salto in alto).

Coach: Stephen A. Smith (giornalista e presentatore tv sportivo)

Assistenti: Lil Wayner (rapper), A’ja Wilson (WNBA)

RISING STAR CHALLENGE

Team Pau: Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat), Jabari Smith Jr. (Houston Rockets), Brandin Podziemski (Golden State Warriors), Cason Wallace (Oklahoma City Thunder), Bilal Coulibaly (Washington Wizards).

Coach onorario: Pau Gasol

Team Jalen: Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Dereck Lively II (Dallas Mavericks), Jeremy Sochan (San Antonio Spurs), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Bennedict Mathurin (Indiana Pacers), Shaedon Sharpe (Portland Trail Blazers), Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans), Walker Kessler (Utah Jazz).

Coach onorario: Jalen Rose

Team Tamika: Paolo Banchero (Orlando Magic), Keegan Murray (Sacramento Kings), Jaden Ivey (Detroit Pistons), Dyson Daniels (New Orleans Pelicans), Vince Williams Jr. (Memphis Grizzlies), Scoot Henderson (Portland Trail Blazers), Keyonte George (Utah Jazz), Jalen Duren (Detroit Pistons).

Coach onoraria: Tamika Catchings

Team Detlef: Izan Almansa (G League Ignite), Matas Buzelis (G League Ignite), Ron Holland (G League Ignite), Tyler Smith (G League Ignite), Oscar Tshiebwe (Indiana Mad Ants), Emoni Bates (Cleveland Charge), Mac McClung (Osceola Magic), Alondes Williams (Sioux Falls Skyforce).

Coach onorario: Detlef Schrempf

Sabato 17 febbraio (in Italia domenica 18)

STEPHEN VS SABRINA: Sfida da tre punti tra Steph Curry e Sabrina Ionescu

SKILLS CHALLENGE

Team Pacers: Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Myles Turner

Team 1st Pick: Paolo Banchero (Orlando Magic), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Team All-Stars: Scottie Barnes (Toronto Raptors), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Trae Yong (Atlanta Hawks)

THREE POINT CONTEST

Malik Beasley (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Lauri Markkanen (Utah Jazz), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Trae Young (Atlanta Hawks)

SLAM DUNK CONTEST

Jaylen Brown (Boston Celtics), Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat), Mac McClund (Osceola Magic – G League), Jacob Toppin (New York Knicks)

Domenica 18 febbraio (in Italia lunedì 19)

ALL STAR GAME

EASTERN CONFERENCE ALL STARS

Quintetto base: Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Riserve: Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Paolo Banchero(Orlando Magic), Julius Randle (New York Knicks), Bam Adebayo (Miami Heat), Trae Young (Atlanta Hawks), Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Coach: Doc Rivers (Milwaukee Bucks)

WESTERN CONFERENCE ALL STARS

Quintetto base: Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Kevin Durant (Phoenix Suns), LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Riserve: Devin Booker (Phoenix Suns), Steph Curry (Golden State Warriors), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Paul George (Los Angeles Clippers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Coach: Chris Finch (Minnesota Timberwolves)