Pallanuoto, Francesco Di Fulvio: “Del Lungo miglior portiere al mondo. Volevamo far vedere il nostro valore”

Anche Francesco Di Fulvio si unisce benvolentieri a una festa di prim’ordine, quella che vede l’Italia, il Settebello, conquistare la finale mondiale a Doha. La pallanuoto azzurra si tinge con un altro grande momento: dopo la Spagna, sarà la volta dell’ultimo atto tra due giorni.

Così il trentenne pescarese alla Rai: “Complimenti alla Spagna, perché è tra le migliori in circolazione, sempre tra le prime 4. Complimenti anche alla mia squadra, orgoglioso di questo gruppo. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo tenuto per tre tempi con una difesa stratosferica. Marco Del Lungo ha fatto vedere quello che vale, ora è il miglior portiere al mondo“.

E poi le idee viaggiano su ancora ulteriori analisi: “Ora vedremo chi affronteremo, ci manca un altro piccolo step. Noi non volevamo una rivincita, volevamo far vedere al mondo ciò che valiamo, e come sappiamo giocare. Questo ci era mancato in precedenza contro di loro, forse per nervosismo. Ci siamo detti di giocare come sappiamo. Grandissima partita in fase difensiva, concentrati fino alla fine. E ora ci andiamo a giocare questa finale“.

Sul discorso Parigi 2024 e su quello del gioco: “Anche prima con l’Ungheria all’Europeo abbiamo espresso un bellissimo gioco. La mente era focalizzata sul pass olimpico, ma abbiamo sempre dimostrato che squadra siamo e abbiamo fatto vedere ottime prestazioni negli ultimi tornei“.