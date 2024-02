Pallanuoto, Marco Del Lungo: “Ragazzi molto bravi, abbiamo difeso alla grande. Complimenti a tutti quanti”

Se c’è un uomo che l’Italia deve ringraziare per l’ingresso in finale mondiale, è Marco Del Lungo. Una buona parte della firma sull’approdo all’ultimo atto degli azzurri è sua: è un Settebello che si stringe attorno al suo estremo difensore quello che può ora guardare alle prossime quarantott’ore.

Molto brevi, ma concise e ben chiare le parole del portiere azzurro quando giunge al microfono e parla in inglese: “C’è molta emozione per questo match, era importante. Ora andiamo in finale per vincerla“.

Successivamente, alla Rai: “M’hanno messo nelle condizioni migliori. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo difeso alla grande. Ho fatto sì qualche bell’intervento, ma ci hanno messo del loro. Abbiamo saputo resistere al ritorno della Spagna. Gran bei complimenti a tutti quanti“.

Tra un pensiero e l’altro: “Pass olimpico? Sicuramente era il primo obiettivo molto importante, volevamo ottenerlo dall’inizio. Era un bel macigno. Bell’obiettivo continuare, perché ci serve anche fisicamente e mentalmente. Mia moglie e mio figlio sanno cosa significa star dietro a questo e sopportarmi ogni giorno, dedico questo a loro, grazie“.