Pallanuoto, l’Italia torna in finale ai Mondiali: i precedenti del Settebello

L’Italia si è qualificata alla finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto, sconfiggendo la Spagna per 8-6 nella tiratissima sfida andata in scena a Doha (Qatar). Gli azzurri hanno battuto i freschi Campioni d’Europa, confezionando una prestazione di altissima qualità dal punto di vista tecnico, risultando chirurgici in tutti i fondamentali: grande attacco, difesa impeccabile, Marco Del Lungo magistrale tra i pali.

I ragazzi del CT Sandro Campagna torneranno in acqua sabato 17 febbraio (ore 15.30) per affrontare la vincente della sfida tra Croazia-Serbia e andare a caccia del quinto titolo iridato della storia, grazie a cui aggancerebbero la Serbia in testa all’albo d’oro. Ricordiamo che l’Italia aveva già staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 battendo gli USA nei playoff.

L’Italia ha infatti trionfato nel 1978 (primeggiando nel girone finale davanti a Ungheria, Jugoslavia, Unione Sovietica), nel 1994 (surclassando la Spagna per 10-5 dopo aver avuto la meglio sulla Croazia), nel 2011 (sconfiggendo la Serbia per 8-7 dopo aver superato Spagna e Croazia) e nel 2019 (battendo la Spagna per 10-5 dopo aver liquidato Ungheria e Grecia).

La nostra Nazionale ha giocato e perso altre tre finali per il titolo iridato: nel 1986 la sconfitta di misura contro la Jugoslavia per 12-11 dopo addirittura quattro supplementari, nel 2003 il ko contro l’Ungheria per 11-9 dopo due supplementari, nel 2022 contro la Spagna ai tiri di rigore (14-14 dopo i tempi regolamentari).

FINALI ITALIA AI MONDIALI DI PALLANUOTO

1978: vittoria nel girone finale con Ungheria, Jugoslavia, Unione Sovietica

1986: sconfitta vs Jugoslavia, 11-12

1994: vittoria vs Spagna, 10-5

2003: sconfitta vs Ungheria, 9-11

2011: vittoria vs Serbia, 8-7

2019: vittoria vs Spagna, 10-5

2022: sconfitta vs Spagna, ai tiri di rigore (14-14 dopo i tempi regolamentari)