Pallanuoto, fiatone Italia! Il Settebello batte in volata gli USA: pass per i quarti e le Olimpiadi!

Una fatica estrema, che probabilmente alla vigilia di questo torneo non ci si aspettava assolutamente. L’importante però, ad oggi, è il risultato: il Settebello vince negli ottavi di finale dei Mondiali di Doha con gli Stati Uniti per 13-12 e, oltre a strappare il pass per i quarti, porta a casa anche il fondamentale biglietto per le Olimpiadi di Parigi. Grande esultanza per la squadra di Sandro Campagna che è apparsa molto tesa in alcune porzioni dell’incontro e ha subito una compagine statunitense in netta crescita e davvero molto pericolosa.

Ora, liberati del peso olimpico, gli azzurri potranno andarsi a giocare il resto del Mondiale senza pressioni: sfida alla Grecia per volare in zona medaglie tra due giorni.

Partita dura, come ci si aspettava. Gli Stati Uniti sin dai primi minuti sono riusciti a creare problemi al Settebello: gli americani si portano addirittura sul 2-0 e sul 3-1, ma poi le reti di Condemi, Bruni ed Echenique riequilibrano la situazione. La tensione è altissima e aumenta il nervosismo in acqua: definitiva sia per Renzuto Iodice che per Woodhead, l’Italia però riesce ad alzare i giri del motore e con Andrea Fondelli trova il break portandosi sul +2 a metà gara.

Terzo quarto ricco di botta e risposta: a prendersi sulle spalle la squadra è ovviamente il fenomeno Francesco Di Fulvio che con due reti spettacolari tiene gli azzurri sul +2 alla vigilia dell’ultimo periodo. L’ultimo quarto è infiammato: Cupido e compagni provano in ogni modo a recuperare lo scarto, Del Lungo e la sua difesa soffrono, ritrovandosi nuovamente sul risultato di parità. Si sveglia però Edoardo Di Somma, fin lì, poco pericoloso: il fenomeno del Ferencvaros trova due reti e riporta avanti gli azzurri, Di Fulvio sigla il +2 momentaneo. Ultimi assalti, rete di Bowen, ma il Settebello può esultare.

USA-Italia 12-13

USA: Weinberg , Hooper 2, Vavic , Obert 1, Daube 4, Cupido , Woodhead , Bowen. 3, Dood C , R. Dood 2, Irving , Holland , Abramson . All. Udovicic

Italia: Del Lungo , F. Di Fulvio 3, Marziali , A. Fondelli 3, Renzuto , Echenique 1, N. Presciutti 1, Bruni L. 2, E. Di Somma 2, Velotto , Nicosia , Condemi 1, Iocchi Gratta . All. Campagna

Arbitri: Buch (Esp), Zwart (Ned)

Note

Parziali: 3-3 1-3 4-4 4-3 Spettatori 300 circa. Renzuto espulso per gioco violento a 5.34 nel secondo tempo. Woodhead espulso per gioco violento a 7.36 nel secondo tempo. Usciti per limite di falli Irving (U) nel quarto tempo.