Calcio femminile, le migliori italiane della 16ª giornata di Serie A: Girelli sorride, Prugna solida. Giugliano determinante

Va in archivio la sedicesima giornata della Serie A 2023-2024, massimo Campionato italiano di calcio femminile. Il terzultimo turno prima della chiusura della regular season è stato caratterizzato dalla vittoria delle prima cinque della classe.

Svettano le goleade di Inter e Juventus, rispettivamente contro Pomigliano e Como, la preziosa vittoria della Fiorentina contro la Sampdoria oltre che quella esterna della capolista Roma con il Napoli. Un weekend positivo per le calciatrici italiane, determinanti in più contesti. Vediamo le migliori.

CRISTIANA GIRELLI (JUVENTUS): c’è il suo zampino dietro la larghissima vittoria delle bianconere contro il Como. L’attaccante della Nazionale si è distinta non solo mettendo a referto le reti del 2-0 e del 3-0, ma anche per aver ingaggiato più duelli di testa, come rilevano le statistiche Opta fornite per la FIGC.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS): altra pedina fondamentale del successo della Juve è stata la centravanti, risultata la più pericolosa del turno, nonché unica a servire due assist e a creare tre occasioni.

LISA BOATTIN (JUVENTUS): chiude la triade bianconera Boattin, come sempre determinate nel reparto difensivo di Montemurro. Il difensore si è rivelata l’unica tra le pari ruolo ad effettuare sette cross, tra cui si contano anche i calci d’angolo.

ELENA LINARI (ROMA): particolarmente attiva la giallarossa, tra i difensori più offensivi dell’ultima giornata, come dimostrano le quattro conclusioni, stesso numero di Boattin.

CECILIA PRUGNA (SASSUOLO): ancora un fine settimana iper positivo per la centrocampista del Sassuolo, come sempre solida nei duelli (ne ha vinti 11) e in grado di recuperare più 10 palloni. A questo si aggiunge la forza nei contrasti, vinti per ben quattro volte.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA): impossibile non chiudere con la donna-partita, colei che ha risolto la sfida di Napoli segnando la rete della vittoria. La centrocampista è poi risultata la più pericolosa tra tutte le colleghe, creando dieci occasioni e completando nove cross.