Pallanuoto femminile, Mondiali Doha 2024: risultati 10 febbraio. La Grecia va ai quarti contro l’Italia, il Canada si regala la Spagna

Si apre la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: a Doha, in Qatar, non ci sono sorprese nelle sfide odierne, che prevedevano le semifinali per il 13° posto e gli ottavi di finale. Restano tre le Nazionali in corsa per due pass olimpici, ovvero Italia, Ungheria e Canada.

La Grecia, infatti, regola agevolmente il Kazakistan, sconfitto per 24-5, ed affronterà il Setterosa ai quarti, mentre dallo stesso lato del tabellone i Paesi Bassi piegano, seppur a fatica, la Cina per 16-14 e se la vedranno con l’Ungheria nel prossimo turno.

Dall’altro lato del tabellone, invece, l’Australia elimina la Gran Bretagna con un largo 20-8, ma ai quarti di finale si scontrerà con gli Stati Uniti, ed infine il Canada, sconfitto dall’Italia nella prima fase a gironi dall’Italia, piega la Nuova Zelanda per 14-12 e lunedì prossimo sfiderà la Spagna.

Nelle semifinali per il 13° posto, infine, la Francia regola il Brasile per 17-8, mentre il Sudafrica liquida Singapore con un perentorio 20-6: la formazione europea e quella africana dunque si contenderanno la 13ma posizione, mentre la compagine sudamericana e quella asiatica giocheranno per la 15ma piazza.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Sabato 10 febbraio

07.00 Semifinali 13° posto, Brasile-Francia 8-17 (1-4, 1-3, 2-5, 4-5)

08.30 Semifinali 13° posto, Singapore-Sudafrica 6-20 (3-4, 1-5, 0-5, 2-6)

10.00 Ottavi di finale, Paesi Bassi-Cina 16-14 (5-5, 3-2, 5-4, 3-3)

14.00 Ottavi di finale, Kazakistan-Grecia 5-24 (2-8, 0-4, 1-7, 2-5)

15.30 Ottavi di finale, Australia-Gran Bretagna 20-8 (6-1, 6-2, 4-1, 4-4)

17.00 Ottavi di finale, Nuova Zelanda-Canada 12-14 (2-5, 3-5, 4-2, 3-2)

CALENDARIO MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Lunedì 12 febbraio

07.00 Finale 15° posto, Brasile-Singapore (Gara 31)

08.30 Finale 13° posto, Francia-Sudafrica (Gara 32)

10.00 Semifinali 9° posto, Cina-Gran Bretagna (Gara 33)

11.30 Semifinali 9° posto, Kazakistan-Nuova Zelanda (Gara 34)

14.00 Quarti di finale, Stati Uniti-Australia (Gara 35)

15.30 Quarti di finale, Spagna-Canada (Gara 36)

17.00 Quarti di finale, Ungheria-Paesi Bassi (Gara 37)

18.30 Quarti di finale, Italia-Grecia (Gara 38)

Mercoledì 14 febbraio

07.00 Finale 11° posto, perd. Gara 33-perd. Gara 34 (Gara 39)

08.30 Finale 9° posto, vinc. Gara 33-vinc. Gara 34 (Gara 40)

10.00 Semifinali 5° posto, perd. Gara 35-perd. Gara 36 (Gara 41)

12.30 Semifinali 5° posto, perd. Gara 37-perd. Gara 38 (Gara 42)

14.00 Semifinali, vinc. Gara 35-vinc. Gara 36 (Gara 43)

15.30 Semifinali, vinc. Gara 37-vinc. Gara 38 (Gara 44)

Venerdì 16 febbraio

08.00 Finale 7° posto, perd. Gara 41-perd. Gara 42 (Gara 45)

09.30 Finale 3° posto, perd. Gara 43-perd. Gara 44 (Gara 47)

14.00 Finale 5° posto, vinc. Gara 41-vinc. Gara 42 (Gara 46)

15.30 Finale, vinc. Gara 43-vinc. Gara 44 (Gara 48)