Sei Nazioni 2024, Inghilterra-Galles 16-14: gli inglesi soffrono e vincono in rimonta nel finale

Il secondo match del secondo turno Sei Nazioni 2024 di rugby vede l’Inghilterra battere in rimonta il Galles per 16-14 dopo che la prima frazione dell’incontro giocato a Twichenham (Londra) si era chiuso sul 5-14 per gli ospiti, beffati nella ripresa da un piazzato di Ford al 71′. Viene assegnato il punto di bonus difensivo ai gallesi, che salgono a quota 3, restando al quinto posto, mentre gli inglesi centrano un’altra vittoria senza bonus e si portano momentaneamente in vetta a quota 8, in attesa di Irlanda-Italia.

Nel primo tempo l’Inghilterra resta temporaneamente in inferiorità numerica al 12′ a causa del cartellino giallo rifilato a Chessum e gli ospiti ne approfittano, trovando al 16′ la meta tecnica che inoltre lascia per qualche minuto gli inglesi in 13 contro 15 dopo il giallo sventolato a Roots. Incredibilmente, però, l’Inghilterra, nonostante due uomini in meno, riesce a sfondare e va in meta al 19′ con Earl. Ford non converte e lo score resta di 5-7. Al 37′, questa volta in parità numerica, il Galles va di nuovo in meta: la marcatura porta la firma di Mann, mentre con la trasformazione di Lloyd gli ospiti volano oltre la distanza di break sul punteggio di 5-14 con cui si va al riposo.

Nella ripresa l’Inghilterra accorcia al 47′ col piazzato di Ford, mentre al 62′ Dingwall marca la seconda meta inglese, ma Ford ancora una volta non trasforma e lo score resta sul 13-14. La pressione inglese cresce ed al 70′ un in-avanti volontario di Grady viene punito col giallo, lasciando il Galles in 14 contro 15 praticamente fino alla fine del match. Sul piazzato che ne segue Ford centra i pali e porta l’Inghilterra in vantaggio per la prima volta dopo 71′ sul 16-14. Gli inglesi amministrano in superiorità numerica e vincono una partita tiratissima.