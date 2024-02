Pallanuoto femminile, Mondiali 2024: risultati e classifiche della prima giornata. Bene il Setterosa

Prima giornata per i Mondiali di pallanuoto al femminile in quel di Doha. Otto i match in programma oggi, con anche il Setterosa che è sceso in acqua e ha vinto nettamente contro la Gran Bretagna, lanciandosi al meglio nel proprio raggruppamento. Pochissime le sorprese nei match odierni, spettacolare la sfida tra Stati Uniti ed Olanda, campionesse olimpiche contro campionesse mondiali, con le americane che si sono imposte di misura.

Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni con le classifiche aggiornate dei vari gironi.

RISULTATI PRIMA GIORNATA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Gruppo A

Kazakistan-Brasile 16-15 (10-10) dtr (1-2, 2-2, 5-3, 2-3; 6-5)

Stati Uniti-Olanda 10-8 (3-2, 3-3, 3-1, 1-2)

Girone B

Cina-Spagna 5-18 (2-3, 2-5, 1-4, 0-6)

Grecia-Francia 11-6 (3-2, 2-1, 4-2, 2-1)

Girone C

Australia-Singapore 32-1 (7-1, 13-0, 6-0, 6-0)

Ungheria-Nuova Zelanda 19-8 (5-2, 4-2, 2-1, 8-3)

Girone D

Gran Bretagna-Italia 10-22 (3-5, 2-6, 2-6, 3-5)

Sudafrica-Canada 2-24 (0-6, 0-3, 2-8, 0-7)

CLASSIFICHE

Gruppo A

Stati Uniti 3

Kazakistan 2

Brasile 1

Olanda 0

Gruppo B

Spagna 3

Grecia 3

Francia 0

Cina 0

Gruppo C

Australia 3

Ungheria 3

Nuova Zelanda 0

Singapore 0

Gruppo D

Canada 3

Italia 3

Gran Bretagna 0

Sudafrica 0

Foto: Lapresse