Basket, la Dinamo Sassari ritrova la vittoria in Serie A. Scafati piega Pesaro in volata, Trento batte Varese in casa

Sono terminate da poco le tre partite pomeridiane per la diciannovesima giornata della Serie A di basket 2023-2024, in attesa delle due sfide serali ovvero Pistoia-Olimpia Milano e Brindisi-Tortona e del posticipo di domani tra Treviso e Virtus Bologna. Scopriamo quindi insieme come sono andate i match già completati di oggi.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VANOLI CREMONA 86-80

La Dinamo Sassari torna alla vittoria piegano al PalaSerradimigni la Vanoli Cremona per 86-80. Inizio di match favorevole agli ospiti (3-8), con i sardi che prendono subito le misure operando il sorpasso alla prima sirena (17-15). Nel secondo quarto il Banco di Sardegna preme sull’acceleratore con un break di 9-0 (26-17), aggiornando il massimo vantaggio a +13. La Vanoli non ci sta e prova a ricucire parzialmente lo strappo, rimanendo a -7 all’intervallo lungo (39-32). Nella ripresa la Dinamo mantiene invariato il margine (47-40), ma Cremona continua a non cedere e trascinata da Pecchia e Lacey morde le caviglie ai padroni di casa dopo 30’ di gioco (59-58). Nella frazione conclusiva i lombardi hanno l’ultimo sussulto (64-60), ma i due protagonisti di giornata Charalampopoulos e Jefferson – 45 punti totali in due – spingono Sassari a +11 a pochi minuti dal termine, con Cremona che limita i danni per il 86-80 con cui esulta il pubblico di casa per un successo ritrovato che dà morale alla squadra di coach Markovic.

TOP SCORER

Sassari: Charalampopoulos 24, Jefferson 21, Diop 10

Cremona: Pecchia e Lacey 16, McCullough 13

GIVOVA SCAFATI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 83-82

La Givova Scafati prevale in volata contro la Carpegna Prosciutto Pesaro per 83-82: coach ‘Meo’ Sacchetti ancora a secco di vittorie dal suo insediamento sulla panchina della Vuelle, mentre i campani rimangono in scia alle migliori. I marchigiani premono subito sull’acceleratore, con un ottimo primo quarto in cui riescono ad andare subito a +13. I padroni di casa reagiscono nel finale con i punti di Blake per il -8 (16-24). Nel secondo parziale la Givova risale ulteriormente la china fino al -1, ma Andrea Cinciarini respinge l’assalto mantenendo la Carpegna Prosciutto a +5 (31-36). Ci pensano Alessandro Gentile e Blake a mantenere Scafati a contatto dopo 20’ (40-44). Nella ripresa Pesaro ritrova fluidità in attacco ritornando in doppia cifra di vantaggio (42-53), con i gialloblù che provano a non lasciar scappare gli avversari: si va all’ultima pausa breve sul punteggio di 58-64. Nel quarto conclusivo la Givova tenta il tutto per tutto, ma gli ospiti cercano di conservare il margine di sicurezza a sei minuti dalla fine (66-74). I campani danno fondo alle ultime energie rimaste ed operano il sorpasso con Nunge (81-80), con i liberi di McDuffie e di Andrea Cinciarini che fissano il punteggio sul 83-82 con cui Scafati vince al foto-finish contro la Carpegna Prosciutto Pesaro.

TOP SCORER

Scafati: A. Gentile 22, Rivers 13 e Nunge 13

Pesaro: Bluiett 17, Cinciarini 14, McDuffie 13

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-OPENJOBMETIS VARESE 90-84

La Dolomiti Energia Trentino interrompe la striscia negativa di cinque sconfitte e batte l’Openjobmetis Varese per 90-84. Le due sfidanti giocano subito a viso aperto, con Varese che innesta le marce alte piazzando un break di 0-11 che costringe coach Galbati a chiamare time-out. I padroni di casa accorciano a -6 (14-20), ma gli ospiti replicano prontamente e chiudono avanti di nove lunghezze un primo quarto ‘scoppiettante’ (20-29). Nel secondo parziale Biligha (13 punti) tiene l’Aquila a contatto (27-31), con Forray che spinge i compagni fino al -1 (32-33). Il capitano trentino mette la freccia poco dopo (40-35), con Hanlan e McDermott che fissano il punteggio sul 45-44 con cui le squadre vanno al riposo di metà partita. Nella ripresa il leitmotiv del match non cambia con Trento e Varese che continuano sui ritmi elevatissimi del primo tempo (55-56): i bianconeri che ritrova il vantaggio grazie ad un parziale di 6-0 subendo l’immediata reazione ospite per il 66-65 con cui si va all’ultima pausa breve della partita. Nella frazione decisiva la Dolomiti Energia cerca di mantenere gli avversari a distanza di sicurezza con un altro break di 7-0, ma Varese è dura a morire e riaccorcia a -1 grazie al duo azzurro Moretti-Woldetensae. Il playmaker italiano si mette in mostra con due triple consecutive (77-80), ma il neo-acquisto Mooney prima e Paul Biligha poi segnano i canestri decisivi per il 90-84 con cui esulta il pubblico de Il T Quotidiano Arena di Trento.

TOP SCORER

Trento: Mooney 17, Grazulis 15, Biligha e Hubb 13

Varese: McDermott 23, Hanlan 17, Spencer 14