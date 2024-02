Pallanuoto femminile, il tabellone del Setterosa ai Mondiali: evitati USA e Spagna

Il Setterosa affronterà la Grecia nei quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: le azzurre, avendo vinto il Girone D, hanno saltato gli ottavi di finale, attraverso i quali sono passate le elleniche, che comunque non hanno avuto problemi col Kazakistan, battuto 24-5.

Dal medesimo lato del tabellone si è già composto anche l’altro quarto di finale, che vedrà opposte Ungheria e Paesi Bassi: le magiare sono in corsa, come il Setterosa, per il pass olimpico, ed un eventuale scontro in semifinale potrebbe essere anche un vero e proprio spareggio per le Olimpiadi.

Nell’altro lato del tabellone, infatti, sarà presente almeno un’altra pretendente ad una delle ultime due carte olimpiche, ovvero la vincente di Canada-Nuova Zelanda, che ai quarti però se la vedrà con la Spagna. L’ultimo incrocio, infine, sarà quello che vedrà protagonisti gli Stati Uniti e la vincente di Australia-Gran Bretagna.