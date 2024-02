Pallanuoto femminile, il girone dell’Italia ai Mondiali. La sfida con il Canada può valere un pezzo di Olimpiade

Tutto pronto a Doha per i Mondiali di pallanuoto. Al femminile un appuntamento fondamentale per la Nazionale italiana che ha sfiorato il pass olimpico agli Europei di Eindhoven e deve assolutamente andarselo a prendere in Qatar per non rimanere nuovamente fuori dalla manifestazione a Cinque Cerchi.

Per volare a Parigi si dovrà passare dai gironi che, mai come questa volta, saranno già fondamentali: le avversarie delle azzurre nel Gruppo D saranno infatti Sudafrica, Gran Bretagna e, soprattutto, Canada.

È uno scontro diretto quello di giovedì 8 febbraio che dice già tanto sulle possibilità delle azzurre di strappare il pass olimpico. Infatti, dando per scontate le vittorie sulle altre due squadre, l’Italia volerebbe ai quarti di finale evitando la Spagna e ipoteticamente trovando un incrocio più favorevole per il prosieguo della manifestazione.

Il Canada però non sarà facile da battere: due anni fa ai Mondiali c’è stato un pareggio e le nordamericane arrivano belle agguerrite e anche in uno stato di forma eccellente per creare difficoltà alle azzurre e all’Ungheria, le due top europee rimaste senza biglietto per Parigi.

Foto di Andrea Masini/DBM