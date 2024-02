Pallanuoto, Edoardo Di Somma: “Abbiamo giocato spensierati”. Francesco Condemi: “I fuoriclasse come Di Fulvio si vedono in queste situazioni”

Una splendida Italia rimonta e batte la Grecia per 11-10 nei quarti di finale dei Mondiali di Doha. Il Settebello è in semifinale, al termine di una parte conclusiva di match davvero esaltante per com’è arrivata la rimonta. E a fine partita i giocatori fanno capire tutta la gioia esistente.

Così Edoardo Di Somma nell’intervista (breve) in inglese a fine gara: “Congratulazioni alla Grecia. Sono molto felice per questo risultato, lo volevamo molto. Siamo davvero felici, dobbiamo continuare così“.

E poi, alla Rai: “Percorso tosto, volevamo dimostrare di meritare questo risultato. Fa capire a tutti cosa vogliamo e dove meritiamo di essere. Abbiamo giocato con la testa, abbiamo recuperato due gol alla fine. Sono soddisfatto. Abbiamo iniziato a divertirci. Ci siamo tolti un peso con questo pass. Questo quarto l’abbiamo giocato spensierati, abbiamo vinto una partita davvero dura. Ora testa alla Spagna”.

E Francesco Condemi, sempre alla Rai, continua: “Italia tra le migliori 4 del mondo, partita incredibile. I fuoriclasse come Francesco Di Fulvio si vedono in queste situazioni, arriva l’ultima palla, prende e fa gol, incredibile. Dico sempre che il torneo comincia dai quarti in poi. Queste sono le partite in cui si vedono i giocatori. Vorrei dedicare questa vittoria a mio zio, era il suo compleanno e l’anno scorso è venuto a mancare all’ultima di campionato“.