Pallanuoto, definito l’avversario degli Italia agli ottavi dei Mondiali: i giocatori più pericolosi

Il Settebello giocherà conto gli Stati Uniti negli ottavi di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: la sfida è in programma domenica 11 febbraio alle ore 17.00 italiane, ed una vittoria consegnerebbe aritmeticamente agli azzurri il pass olimpico.

L’Italia, seconda nel Girone D, affronterà la squadra terza classificata del Girone C, ovvero gli Stati Uniti, che però saranno orfani del loro capitano, Ben Hallock, che sarà squalificato: gli USA giocheranno contro l’Italia con soli 12 uomini a referto.

Il centroboa della Pro Recco è stato espulso per brutalità oggi contro la Serbia e riceverà due giornate di squalifica, inoltre nei prossimi match il CT degli USA, Dejan Udovicic, non potrà inserire un altro giocatore a referto e dovrà portare quindi un uomo in meno sul piano vasca.

Perso il capitano, nonché uomo maggiormente rappresentativo, gli Stati Uniti saranno costretti a fare affidamento su un altro giocatore che ben conosce il campionato italiano, ovvero Maxwell Irving, attaccante classe 1995 da quest’anno nella rosa del Brescia, che lo ha prelevato dal Telimar.

LA ROSA DEGLI STATI UNITI AI MONDIALI

1 WEINBERG Adrian Goalkeeper 25 NOV 2001 22

2 HOOPER Johnny Field Player 24 JUN 1997 26

3 VAVIC Marko Field Player 25 APR 1999 24

4 OBERT Alexander Field Player 18 DEC 1991 32

5 DAUBE Hannes Field Player 5 JAN 2000 24

6 CUPIDO Luca Field Player 9 NOV 1995 28

7 HALLOCK Ben (C) Field Player 22 NOV 1997 26

8 WOODHEAD Dylan Field Player 25 SEP 1998 25

9 BOWEN Alex Field Player 4 SEP 1993 30

10 DODD Chase Field Player 5 APR 2003 20

11 DODD Ryder Field Player 19 JAN 2006 18

12 IRVING Maxwell Field Player 21 MAY 1995 28

13 HOLLAND Drew Goalkeeper 11 APR 1995 28

14 ABRAMSON Tyler Field Player 30 DEC 1998 25

15 WOODHEAD Quinn Field Player 7 JUN 2000 23

STAFF

Head Coach: UDOVICIC Dejan

Assistant Coach: ARROYO Gavin

Assistant Coach: USTASZEWSKI Matt

Team Official: BATES Christopher

Team Official: HENRY Brandon