Pallanuoto, Campagna sollevato: “Soffrire ci fa ha fatto bene. Questa squadra ha gli attributi”

Il Settebello centra la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: gli azzurri di Sandro Campagna hanno battuto 13-12 gli Stati Uniti ai Mondiali di Doha in una partita tesa e nervosa. Successo che vale il pass olimpico e i quarti di finale in questi campionati mondiali in cui gli azzurri se la vedranno con la temibile Grecia.

Questa l’analisi del commissario tecnico Sandro Campagna al termine della partita in zona mista ai microfoni di Rai Sport: “Il singolo deve supportare la squadra e il singolo deve supportare il singolo. Oggi ho visto una vera squadra, quando loro sono partiti in controfuga siano rientrati e ci siamo sacrificati l’uno per l’altro. In quei momenti, nelle difficoltà è fondamentale essere squadra. Il giocatore più importante deve arrivare alla conclusione e gli altri devono cercare di coprire e non è facile farlo sotto stress, quando la partita è aperta ed è punto a punto“.

Sull’importanza di questa partita: “Ai ragazzi ho detto prima della partita che questa partita ci avrebbe fatto crescere ancora di più. Siamo già una squadra molto forte e ora lo siamo ancora di più. Abbiamo allenato gli attributi per partite ancora più importanti, quelle che contano per le medaglie. Quella del Mondiale è già una possibilità“.

Su come la squadra è uscita dalle difficoltà: “Quando si gioca sotto stress in questa maniera, significa che sta nascendo qualcosa di importante. Avevo detto che questo percorso ci avrebbe fatto bene perché avevamo bisogno di sofferenza, di partite risicate, di vittorie e di sconfitte. Quando vinci con tanti gol di scarto non è neanche positivo. L’allenamento migliore per le Olimpiadi sono queste partite. Non ho mai avuto dubbi dopo Fukuoka e a Zagabria, semmai li ha avuti la stampa italiana“.