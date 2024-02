Pallanuoto, il tabellone dell’Italia ai Mondiali: il cammino del Settebello dai quarti in avanti

L’Italia ha sconfitto gli USA con un sofferto 13-12 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto. Il Settebello ha faticato nella vasca di Doha, ma è comunque riuscito a regolare la formazione americana e ha così conquistato l’agognato pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. I ragazzi del CT Sandro Campagna hanno guadagnato il tagliando per i Giochi e ora potranno giocare liberi da questo peso, inseguendo “soltanto” il grande risultato nella rassegna iridata in corso di svolgimento nella capitale del Qatar.

L’Italia tornerà in campo martedì 13 febbraio per affrontare la Grecia in un quarto di finale che si preannuncia particolarmente avvincente e intenso. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per battere la compagine ellenica, che in virtù del primo posto nel girone davanti alla Francia non è dovuta passare dal turno preliminare nella fase a eliminazione diretta.

Guardando più in là, in un’ipotetica semifinale l’Italia affronterebbe la vincente di Spagna-Montenegro. Sulla carta i Campioni del Mondo 2022 e freschi Campioni d’Europa partiranno con i favori del pronostico, la nostra Nazionale spera di prendersi una rivincita dopo aver perso la semifinale dell’ultima rassegna continentale e l’atto conclusivo dei Mondiali 2022 proprio contro le Furie Rosse. Gli iberici non dovranno comunque sottovalutare il sempre rognoso Montenegro, reduce dal successo per 12-9 sulla Romania.

Dall’altra parte del tabellone, invece, si preannuncia un rovente derby balcanico tra Serbia e Croazia, aperto a qualsiasi risultato. Chi riuscirà ad avere la meglio se la dovrà verosimilmente vedere contro l’Ungheria: i Campioni del Mondo, che hanno battuto l’Italia ai rigori nella fase a gironi (dopo aver rimontato due gol negli ultimi due minuti), partiranno ampiamente favoriti contro la Francia, giustiziera dell’Australia per 11-8 nei playoff. Di seguito il tabellone dettagliato dei Mondiali 2024 di pallanuoto.

TABELLONE MONDIALI PALLANUOTO 2024

Spagna vs Montenegro

Italia vs Grecia

Serbia vs Croazia

Ungheria-Francia