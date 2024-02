Pallanuoto, Croazia e Montenegro avanzano ai Mondiali e stanno il pass per le Olimpiadi

Si è aperta la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2024 di pallanuoto maschile: a Doha, in Qatar, sono state assegnate altre due carte olimpiche. Dopo quella arpionata dalla Serbia al termine della prima fase a gironi, hanno staccato il pass per Parigi 2024 anche Croazia e Montenegro.

Poco più di una formalità per la Croazia, che liquida per 22-4 la Cina, mentre deve soffrire fino all’ultimo il Montenegro, che prima deve rimontare e poi nell’ultimo quarto riesce a scrollarsi di dosso la Romania, battuta col punteggio di 12-9.

L’Italia, infine, affronterà gli Stati Uniti: in caso di successo il Settebello si ritroverebbe alle Olimpiadi, mentre in caso di sconfitta gli azzurri potrebbero ancora andare alle Olimpiadi arrivando noni. L’Italia dovrebbe battere prima l’Australia per poi giocarsi il pass con la vincente di Cina–Romania.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO

Domenica 11 febbraio

07.00 Semifinali 13° posto, Sudafrica-Brasile 5-18 (4-5, 0-4, 0-3, 1-6)

08.30 Semifinali 13° posto, Giappone-Kazakistan 17-4 (3-2, 5-0, 5-2, 4-0)

10.00 Ottavi di finale, Croazia-Cina 22-4 (5-2, 5-1, 6-1, 6-0)

14.00 Ottavi di finale, Australia-Francia 8-11 (3-2, 3-4, 1-2, 1-3)

15.30 Ottavi di finale, Montenegro-Romania 12-9 (3-5, 4-1, 2-2, 3-1)

17.00 Ottavi di finale, Stati Uniti-Italia (Gara 30)

CALENDARIO SECONDA FASE

Martedì 13 febbraio

07.00 Finale 15° posto, Sudafrica-Kazakistan (Gara 31)

08.30 Finale 13° posto, Brasile-Giappone (Gara 32)

10.00 Semifinali 9° posto, Cina-Romania (Gara 33)

11.30 Semifinali 9° posto, Australia-perd. Gara 30 (Gara 34)

14.00 Quarti di finale, Spagna-Montenegro (Gara 35)

15.30 Quarti di finale, Grecia-vinc. Gara 30 (Gara 36)

17.00 Quarti di finale, Serbia-Croazia (Gara 37)

18.30 Quarti di finale, Ungheria-Francia (Gara 38)

Giovedì 15 febbraio

07.00 Finale 11° posto, perd. Gara 33-perd. Gara 34 (Gara 39)

08.30 Finale 9° posto, vinc. Gara 33-vinc. Gara 34 (Gara 40)

10.00 Semifinali 5° posto, perd. Gara 35-perd. Gara 36 (Gara 41)

12.30 Semifinali 5° posto, perd. Gara 37-perd. Gara 38 (Gara 42)

14.00 Semifinali, vinc. Gara 35-vinc. Gara 36 (Gara 43)

15.30 Semifinali, vinc. Gara 37-vinc. Gara 38 (Gara 44)

Sabato 17 febbraio

08.00 Finale 7° posto, perd. Gara 41-perd. Gara 42 (Gara 45)

09.30 Finale 3° posto, perd. Gara 43-perd. Gara 44 (Gara 47)

14.00 Finale 5° posto, vinc. Gara 41-vinc. Gara 42 (Gara 46)

15.30 Finale, vinc. Gara 43-vinc. Gara 44 (Gara 48)