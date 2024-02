Pagelle slalom Palisades Tahoe: Strasser spreca e Feller ringrazia. Noel e Haugan solidi, Vinatzer rimonta, Sala crolla

PAGELLE SLALOM PALISADES TAHOE

Domenica 25 febbraio

MANUEL FELLER 9: dopo anni nei quali mancava le vittorie sia per demeriti propri, che per risultati altrui, quest’anno vince anche quando non è impeccabile. Meglio nella seconda manche, ma senza l’aiuto di Noel e Strasser non ce l’avrebbe fatta oggi. La Coppa di slalom si avvicina…

CLEMENT NOEL 7.5: prova solida per il francese, efficace in entrambe le manche. Prosegue tra alti e bassi. Oggi è stato un alto, senza dubbio.

LINUS STRASSER 7: una media tra l’ottima prima manche e il pessimo finale della seconda. Dilapida un ampio margine e vede sfuggirgli dalle mani una vittoria che avrebbe meritato.

TIMON HAUGAN 6.5: si ferma a soli 2 centesimi dal podio. Zitto zitto oggi è una delle note positive di questa gara. Continuo e solido in entrambe le discese.

KRISTOFFER JAKOBSEN 7: finalmente un guizzo importante per lo svedese. Si ferma in quinta posizione a 5 soli centesimi dal podio dopo aver risalito cinque gradini nella seconda manche. Il talento è innegabile, la continuità invece…

ALEX VINATZER 7: anche nel suo caso una media tra il 5 della prima manche e il 9 della seconda. Risale dalla 16a alla sesta posizione. Non azzecca quasi mai prima e seconda manche. Oggi è ottimo nella seconda, quando forse non aveva più nulla da perdere.

TOMMASO SALA 5: a metà gara sembra quasi pronto per una top5. Crolla malamente nella seconda discesa e finisce addirittura 23° a 2.24. Gara da dimenticare in fretta.

HENRIK KRISTOFFERSEN 4: prosegue nelle sue difficoltà. Non brillante nella prima manche, chiude ottavo a 99 centesimi da Feller. Si è perso, è ufficiale.