Orari Festival di Sanremo oggi: ordine dei cantanti, ospiti e conduttori

Per la prima serata del Festival di Sanremo edizione 2024 l’orario di inizio, come per tutte le altre serate del Festival, finale compresa, è previsto alle 20.30.

E’ per quest’ora, infatti, che è programmato il PrimaFestival, ovvero una finestra della durata di 10 minuti che vedrà alla conduzione il duo Paola e Chiara, lo scorso anno protagoniste sul palco ma nelle vesti di cantanti e concorrenti.

Alle 20.40, poi, sipario aperto all’Ariston, con discesa di Amadeus che sarà affiancato in conduzione in questa prima serata da Marco Mengoni, primo gradino del podio nel 2023 con ‘Due vite’.

LA GARA

In questa prima serata a esibirsi saranno tutti e 30 i cantanti in sfida, per una prima puntata di questa edizione che sarà dunque a tutta musica. Alla fine di tutte le esibizioni, in chiusura di serata e dunque intorno all’1.30 (questo è l’orario di chiusura reso noto dalla Rai), verrò resa nota la prima classifica, ma soltanto riguardo alle prime 10 canzoni classificate.

OSPITI

Per l’esordio del Festival di Sanremo 2024 Marco Mengoni avrà una doppia veste. Oltre ad affiancare in conduzione Amadeus, infatti, sarà anche il super ospite canoro della serata sul palco dell’Ariston. In piazza Colombo, invece, ci sarà Lazza, mentre sulla nave Costa Smeralda al largo di Sanremo il palco sarà tutto per Tedua