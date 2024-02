Festival di Sanremo 2024: la classifica prima dell’ultima serata e i favoriti

La lunghissima serata dei duetti ha visto trionfare Geolier, Luchè e Gigi D’Alessio, davanti ad Angelina, Annalisa, Ghali e Alfa. La classifica delle Top Five è stata il frutto delle votazioni di tutti e tre gli organi preposti (Giuria della Sala Stampa, Televoto e la neocostituita Giuria delle Radio) con il Televoto a pesare il 34% e le due Giurie dei professionisti 33% a testa.

La Top 5 della serata cover.

Cosa ne pensate?#Sanremo2024 pic.twitter.com/p6XvQrhw2x — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 10, 2024

All’inizio della puntata di questa sera, Amadeus, comunicherà la classifica parziale da cui verrà fuori il vincitore assoluto di questa edizione. Non c’è una canzone schiacciante su tutte, come accaduto negli scorsi anni, ma i favoriti, stando ai risultati delle quattro serate precedenti, sono Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Mahmood, Ghali, Bertè e Alessandra Amoroso. E’ molto probabile che il vincitore sarà estratto da uno di questi nomi,