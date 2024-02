Omloop Het Nieuwsblad 2024, il percorso ai raggi X. Muro di Grammont iconico e decisivo per la vittoria?

Ci avviciniamo alle Classiche del Nord e all’arrivo della primavera: questo sabato andrà in scena, come di consueto, la Omloop Het Nieuwsblad, giunta quest’anno alla 79a edizione. Saranno diversi i big che potranno giocarsi il successo finale, su tutti Wout Van Aert e Tom Pidcock che potranno dare spettacolo.

Saranno molte poche le novità rispetto a un anno fa. Il via sarà ancora una volta dato da Gent e il traguardo a Ninove. La situazione diventerà interessante dopo il passaggio da Oudenaarde, attorno al chilometro 100, quando il gruppo scalerà il Kattenberg (900 metri al 5,6%) e si entrerà nella fase saliente del percorso con tanto sterrato, muri e pavé.

Il finale comincerà con il Wolvenberg (645 metri al 7,9%), seguito in subito dai tratti sulle pietre di Karkgate e Jagerij e dal muro di Molenberg (500 metri al 7%). A questo punto sarà di nuovo il momento dell’accoppiata Haaghoek-Leberg già affrontata in precedenza, prima del muretto di Berendries (940 metri al 7%), seguito immediatamente dal Elverenberg – Vossenhol (1268 metri al 3,6%).

Prima del traguardo di Ninove ci sarà un passaggio iconico: il Muro di Grammont. In tanti possono fare la differenza su un tratto con pendenze in doppia cifra e completamente in lastricato. Potrebbe essere uno snodo fondamentale della corsa. Ci sarà poi il Bosberg (980 metri al 5,8%), ultimo muro di giornata. Dalla cima mancheranno solo 11,8 chilometri di corsa fino all’arrivo posto a Ninove, con un rettilineo che sarà leggermente in salita.