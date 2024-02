Olimpiadi 2024: Antoine Dupont è già pronto a essere protagonista nel rugby a sette

Si è disputato questo weekend il quarto appuntamento delle SVNS Series, il nuovo torneo globale di rugby a sette. E a Vancouver è andato in scena l’esordio di Antoine Dupont con la Francia. Il forte mediano di mischia dei Bleus si è preso una pausa dal rugby a XV, non partecipa al Sei Nazioni 2024, per provare a sbalordire ai Giochi Olimpici di Parigi. E se il buongiorno si vede dal mattino…

La Francia, infatti, ha raggiunto per la prima volta in stagione le semifinali e dopo un esordio da comprimario Antoine Dupont ha già mostrato tutte le sue potenzialità nel rugby Seven. Dopo due partite iniziate in panchina, infatti, il numero 9 della Francia è andato in meta contro l’Australia e ha concesso il bis nei quarti di finale con l’Irlanda, dove ha segnato la meta della vittoria.

In semifinale la Francia ha perso 28-26 contro la Nuova Zelanda, con Dupont che è partito dalla panchina, ma che è entrato in campo sul 28-12. Con lui, invece, la Francia ha tentato una clamorosa rimonta, ha contribuito alla marcatura di una meta e, alla fine, i Bleus 7s hanno sfiorato la finale anche grazie a lui.

E nella finale per il terzo posto è arrivato il podio, dove la Francia ha dominato gli USA per 42-12 e anche qui Dupont ha messo la sua firma segnando la marcatura finale. Insomma, alla sua prima uscita nella disciplina olimpica quello che è considerato uno dei più forti rugbisti al mondo ha già marcato tre mete, è risultato decisivo nella vittoria contro l’Irlanda e sembra già integrato nella squadra.