Olimpia Milano-Real Madrid oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo stasera per il ventiseiesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi giovedì 8 febbraio al Forum di Assago – inizio del match alle ore 20.30 – contro gli spagnoli dell’Real Madrid nel match valido per la ventiseiesima giornata della regular season 2023-2024.

Torna al Forum l’EA7 Emporio Armani Milano dopo le due trasferta ad Atene e Istanbul che sono costate due ko ai biancorossi e l’addio virtuale alla corsa play-in. Contro il Real Madrid Ettore Messina e i suoi si giocano l’onore, ma sicuramente servirà una prestazione ben diversa da quelle di questi ultimi giorni per avere la meglio dell’ex Sergio Rodriguez e compagni.

E mentre il gossip della palla ovale già parla del possibile mercato di Milano questa estate, per rifondare una rosa che per il secondo anno ha fallito l’obiettivo europeo, Melli e compagni devono dimostrare che la stagione non è già finita a inizio febbraio. Ma non sarà facile, perché il Real Madrid guida la classifica di Eurolega e perché la gestione del roster di Milano ha lasciato a desiderare e Messina deve trovare in fretta una quadra che a oggi non c’è.

Palla a due che verrà alzata al Forum di Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 204) e su Sky Sport Max (205), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now e DAZN.

