Una quinta posizione con pochi rimpianti. E’ questo lo stato d’animo degli staffettisti azzurri, impegnati nella Finale della 4×200 stile libero dei Mondiali 2024 di Doha (Qatar). Nonostante alcune assenze importanti, come quella della compagine australiana, il livello di questo atto conclusivo ha confermato quanto lo standard sia elevato ed ecco che i nostri portacolori hanno avuto poco di cui rammaricarsi.

Conquistata la carta olimpica nelle batterie, Filippo Megli (1:46.82), Alessandro Ragaini (1:46.76), Matteo Ciampi (1:46.09) e Stefano Di Cola (1:47.33) hanno dato tutto quello che avevano, visto anche il particolare momento stagionale, nuotando un crono da 7:07.00. Successo storico della Cina in 7:01.84 a precedere la Corea del Sud (7:01.94) e gli USA (7:02.08).

A parlare a nome della squadra è stato Ciampi: “A livello di posizione penso che fosse impossibile ambire a qualcosa di più. Ci voleva il record italiano per andare più su del quinto posto. In un’edizione in cui in teoria mancava qualche specialista, questa staffetta si dimostra ancora una super competitiva in tutte le situazioni. Siamo abituati: ogni volta dobbiamo scendere in acqua per fare un e penso che abbiamo dato tutti il 100%“, le sue considerazioni (fonte: FIN).

“La frazione individuale mi soddisfa abbastanza, avrei preferito due decimi di meno, ma questo lascia il tempo che trova. Era difficile anche andare a prendere gli inglesi. Noi pensavano d nuotare quel tempo lì, intorno a 1’05”5, 1’05”6, invece abbiamo fatto 1’07”0 ma cambiava poco. E’ stata una finale competitiva: le due asiatiche vanno forte già ora. Vediamo la stagione“, ha aggiunto l’atleta allenato da Stefano Franceschi per Esercito e Livorno Acquatics.