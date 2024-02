Nuoto, solo 7 centesimi separano Martinenghi dall’oro nei 50 rana ai Mondiali

Centesimi un po’ amari nella Finale dei 50 rana uomini dei Mondiali 2024 di nuoto a Doha (Qatar). Nella piscina dell’Aspire Dome della capitale del Qatar, Nicolò Martinenghi ha ottenuto l’argento in 26.39 in una gara molto tirata, nella quale l’australiano Sam Williamson ha fatto un numero da circo.

Partito decisamente male, l’aussie negli ultimi 10 metri è riuscito a recuperare in maniera incredibile, sfruttando la grande fluidità della nuotata e bruciando al tocco Tete con il crono di 26.32 (record oceanico). Tuttavia, il riscontro del lombardo, a 6 centesimi dal suo primato italiano, è una buona indicazione della sua grande voglia di competere seppur non al 100% della forma. A completare il podio è stato l’americano Nic Fink in 26.49.

Ci ha provato Simone Cerasuolo a dare tutto quello che aveva, ma la condizione non era al massimo, anche perché a Riccione si pensa di conquistare il pass olimpico nei 100: 26.93 per lui e sesta piazza. Giù dal podio un Adam Peaty a cui è mancato quel quid per fare la differenza come nei tempi migliori (26.77).

Per Martinenghi è arrivata la sesta medaglia iridata del suo percorso (2 ori e 4 argenti), a testimonianza della sua grande continuità di rendimento.