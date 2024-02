Nuoto, Simone Cerasuolo: “Ho fatto una buona gara, mi manca ancora un po’ di esplosività. Che carica vicino a Peaty”

26″98: questo il tempo con il quale Simone Cerasuolo è riuscito a qualificarsi per la finale dei 50 rana ai Mondiali di Doha. Terzo tempo di semifinale, dietro a Nicolò Martinenghi e alla superstar dello Staffordshire Adam Peaty, e poi qualificazione con il quinto tempo assoluto.

Queste le dichiarazioni alla Rai del classe 2003 di Imola (prima che arrivasse l’avvenuta conferma dell’approdo all’ultimo atto): “Ho fatto una buona gara, si vede che mi manca ancora un po’ di esplosività al top della forma, che spero di raggiungere tra 15-20 giorni. Gareggiare vicino a Peaty mi porta una carica assurda e gasa tantissimo. Vediamo se riesco a entrare in finale, e domani ce la giochiamo con serenità“.

Cerasuolo, in questo 2023, si è già fregiato dell’oro proprio nei 50 rana agli Europei Under 23 di Dublino, con il tempo di 26″94. Argento, invece, alla rassegna continentale in vasca corta con il crono di 25″83, proprio dietro a Martinenghi.

Una giornata, insomma, che continua a dare soddisfazioni all’Italia con i due ranisti che approdano dentro un ultimo atto che può dare loro notevoli soddisfazioni.