Nuoto, Simona Quadarella stupita: “Sapevo di poter vincere, ma non con questo tempo”

Simona Quadarella ha regalato all’Italia la prima medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto a Doha. Per la romana si tratta del secondo titolo iridato della carriera nei 1500 stile libero, arrivato quest’oggi al termine di una finale completamente dominata dall’azzurra. Per Quadarella non c’è solo il titolo mondale, ma anche la certezza di essere a Parigi, visto che con il tempo di 15’46”99 ha conquistato anche il pass olimpico.

Senza Katie Ledecky, l’azzurra era chiaramente la donna da battere e la principale favorita per la vittoria. Una finale gestita benissimo da Quadarella, che ha cominciato con i ritmi bassi, allungando poi vasca dopo vasca, dominando alla fine la concorrenza della cinese Li Bingjie e della tedesca Isabel Gose.

Le prime parole di Simona dopo la vittoria: “Sono proprio contenta. Volevo vincere, sapevo che sarebbe stato alla mia portata, ma non pensavo di fare 15’46. Questo mi ha reso ancora più orgogliosa e contenta.

Quadarella analizza una finale condotta davvero in maniera esemplare: “All’inizio ho provato ad aspettare un po’, poi ho visto che non facevo troppa fatica e ho deciso di allungare sulle mie avversarie”

Sugli spalti erano presenti i famigliari della romana, che ha voluto lasciare un messaggio d’amore verso di loro: “Sono venuti qui tutti, anche i miei zii e poi arriverà anche mia sorella. Sono contenta per loro che hanno fatto tanta strada per venirmi a vedere”.

Una dedica speciale per una medaglia vale tanto per l’azzurra: “In questa medaglia c’è tanta Simona e oggi ci ho messo tutta me stessa. Voglio dedicare questo oro a me stessa, perchè ultimamente facevo tanta fatica e ho pensato tante volte se era la cosa giusta venire a Doha. Alla fine ho deciso di venire e mettermi alla prova”.