Nuoto, Nicolò Martinenghi in finale nei 50 rana con il 2° tempo. Avanza anche Cerasuolo

In due a caccia di una medaglia. Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo saranno domani pomeriggio in acqua per la finale dei 50 rana ai Mondiali di nuoto in corsia di Doha. Entrambi autori di una gara senza sbavature, ed è necessario nella distanza più breve possibile.

Eppure Tete non parte nemmeno nel modo migliore, avendo il tempo di reazione più alto dell’intera semifinale (0.73). Ma ci mette davvero pochino a rimettere le cose a posto, iniziando a prendere a testate l’acqua con la solita veemenza. Il finale non è nemmeno perfetto: il suo 26”65 con cui ha vinto la semifinale è limabile. Al suo fianco anche Cerasuolo segue benissimo la scia, chiudendo in terza piazza in 26”98.

Il miglior tempo di giornata arriva però nell’altra semifinale, e non è Nic Fink. A partire dalla corsia centrale sarà l’australiano Sam Williamson, capace di sorprendere Nic Fink in 26”44, con lo statunitense che chiude dunque con il terzo tempo complessivo in 26”77.

Per Martinenghi è dunque secondo crono di giornata, Cerasuolo è quinto alle spalle anche di un Adam Peaty ancora un po’ legato (26”85); la finale di domani pomeriggio vedrà protagonisti anche il tedesco Lucas Matzerath (27”01), lo sloveno Peter Stevens (27”04) e il nativo di Aruba Mikel Schreuders (27”05).