Nuoto, Simona Quadarella lancia la sfida: “Tempo che va bene al mattino, non ho fatto tanta fatica”

Una qualificazione alla finale dei Mondiali ottenuta tra quattro guanciali. Simona Quadarella è comodamente all‘ultimo atto dei 1500 metri nella competizione iridata di Doha, facendo segnare largamente il miglior tempo nella terza batteria in 16’02”96 e lanciando un segnale a Bingjie Li, che si è risparmiata con il terzo crono in 16’13”61.

La nuotatrice azzurra rivela le motivazioni della rinuncia ai 400 metri dei Mondiali ai microfoni della Rai: “Ci ho pensato un bel po’ e alla fine mi sono detta di fare soltanto le gare in cui mi sarei dovuta concentrare in quest’annata. Si è partiti bene con i 1500“.

L’analisi della sua gara è breve e concisa, mostrando un lieve ma visibile ottimismo: “Mi sono sentita abbastanza bene in acqua. In realtà potevo già vedere quanto riuscissi a fare senza troppa fatica. Arriva un 16’02”, tempo che non avevo ancora nuotato quest’anno, in una sessione mattutina: va molto bene“.

Poi, alla domanda su se avesse visto le sue avversarie nella batteria precedente, si apre un piccolo siparietto: “Non ho visto le gare, siamo arrivati di corsa e non ho visto nulla (ride, ndr)”. Il motivo? Hanno perso la strada per la piscina: “Purtroppo gli spostamenti in questa piscina sono enormi. Ogni volta bisogna calcolare dieci minuti per gli spostamenti da una parte all’altra, devo ancora orientarmi“.