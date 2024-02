Nuoto, ottima impressione per Simona Quadarella ai Mondiali: miglior tempo nei 1500 sl

Simona Quadarella ha iniziato con il piglio giusto i suoi Mondiali di nuoto 2024. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) la nuotatrice romana si è cimentata nelle batterie dei 1500 stile libero. Prima prova per lei in questa rassegna iridata, vista la decisione di non disputare i 400 sl di ieri non essendo la sua vera gara in prospettiva olimpica. E così l’azzurra ha ottenuto il miglior riscontro delle heat di 16:02.96 convincendo per gestione e nuotata in vasca.

Una gara che risente delle tante assenze, una su tutte quella dell’americana Katie Ledecky. Tuttavia, Quadarella ha dovuto prestare attenzione a chi c’è e il riscontro odierno è stato sicuramente confortante se si pensa all’atto conclusivo, in programma domani alle 17.10 italiane. Impostando il pilota automatico da 31″ alto e 32″ basso ogni 50 metri, Quadarella ha piegato nella sua heat la resistenza della tedesca Isabel Gose che fino ai 750 metri è rimasta in scia, ma poi ha alzato bandiera bianca, siglando comunque il secondo tempo dell’overall di 16:10.60.

Crono oggettivamente molto lenti e scopriremo poi nell’atto conclusivo chi davvero si è nascosta. La cinese Li Bingjie, argento nei 400 sl, ha stampato un 16:13.61 da interpretare, vista la sua capacità di andare in progressione nella seconda parte della gara, mentre la russa naturalizzata francese Anastasiia Kirpichnikova (16:14.76), in grande evidenza negli Europei in vasca corta a Otopeni, non sembra essere nella medesima condizione, preceduta nel computo complessivo dall’australiana Maddy Gough (16:14.48).

L’obiettivo di Quadarella è quello di andarsi a prendere la scena, magari corredando il tutto con un crono da 15:55.0, il tempo limite previsto per la qualificazione olimpica. Ricordiamo che in caso di medaglia iridata, Simona sarebbe automaticamente qualificata per i Giochi di Parigi 2024.