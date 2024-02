Nuoto, seconda medaglia per Alberto Razzetti! Podio anche nei 200 misti ai Mondiali!

Seconda Finale individuale e seconda medaglia iridata per Alberto Razzetti all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Dopo quanto accaduto ieri nei 200 delfino (argento), il ligure ha mostrato carattere e qualità nell’atto conclusivo dei 200 misti dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga. La condizione non è spettacolare come negli Assoluti di Riccione e negli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania), ma l’azzurro è entrato in una nuova dimensione.

Quando c’è l’occasione, va sfruttata e il “Razzo” ha avuto il merito di crederci sempre, anche quando dopo le prime due frazioni (farfalla-dorso) il distacco era di 2.11 dalla vetta. Producendosi in una rimonta furiosa a rana (33.62) e a stile libero (28.03), il crono di 1:57.42 gli ha regalato un bronzo dal significato storico per il Bel Paese.

Erano, infatti, 21 anni che i 200 misti maschili non regalavano una top-3 all’Italia. Bisogna tornare ai Mondiali 2003 di Barcellona, quando fu Massimiliano Rosolino a tingersi anch’egli di bronzo nella gara vinta dal fenomenale Michael Phelps, a precedere il fuoriclasse australiano Ian Thorpe e il nuotatore partenopeo. Si tratta del quarto podio per il movimento azzurro su questa distanza tra gli uomini, citando anche l’oro di Rosolino a Fukuoka nel 2001 e il bronzo di Giovanni Franceschi a Guayaquil nel 1982.

A conquistare il metallo più pregiato in questa circostanza è stato il canadese Finlay Knox, il più costante nella prova odierna in 1:56.64, davanti all’americano Carson Foster (1:56.97) e appunto a Razzetti.