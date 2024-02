Nuoto, Alessandro Miressi lotta sino in fondo ed è argento ai Mondiali nei 100 sl!

Lottare e crederci sempre. Alessandro Miressi si è presentato sui blocchi di partenza della Finale dei 100 stile libero dei Mondiali 2024 di Doha (Qatar) con lo stesso spirito del capitano, Gregorio Paltrinieri: dare tutto quello che si ha e divertirsi. Il nuotatore piemontese si è tinto d’argento nell’atto conclusivo della prova regina, nuotando l’eccellente crono di 47.72.

Un passaggio veloce ma non strappato da 22.82 nella prima vasca e un grande ritorno da 24.90 a regalargli la prima medaglia individuale in una rassegna iridata in vasca lunga. Sì perché le altre quattro medaglie iridate nel palmares sono legate alle staffette. Per questo il podio in questione ha un sapore diverso, per la maturità in acqua dimostrata e la progressione avuta di turno in turno.

Italia sul podio in questa gara 17 anni dopo l’ultima volta, ricordando Filippo Magnini che fu oro a Melbourne ex aequo con il canadese Brent Hayden. Di acqua ne è passata sotto i ponti è il caso di dirlo e Mirex è il terzo italiano della storia a salire sul podio mondiale, citando anche il mitico Giorgio Lamberti (bronzo nei 100 sl a Perth nel 1991). Per il Bel Paese, in questa distanza al maschile, il computo è di 2 ori, 1 argento e 1 bronzo.

Una Finale super tirata in cui il favorito della vigilia, il cinese Pan Zhanle, ha vinto. Tuttavia, il suo essere neo primatista del mondo non si è visto in questo atto conclusivo, perché in una gara come questa la tensione si è fatta sentire. Bravo l’asiatico a partir forte (22.55 il passaggio ai 50 metri) e a tenere al ritorno di Miressi: 47.53 il suo crono. A completare la top-3 è stato l’ungherese Nandor Nemeth in 47.78.