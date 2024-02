Nuoto, risultati batterie Mondiali: Miressi incisivo, Razzetti al risparmio

Andate in archivio le batterie della quarta giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-3 di heat nel quale l’Italia era presente in quasi tutte le gare e i riscontri sono stati convincenti.

Il via alle danze è stato dato dai 50 dorso donne, dove Costanza Cocconcelli era la rappresentante del Bel Paese presente. Missione compiuta per la 22enne nostrana che in 28.28 ha siglato l’ottavo crono del computo complessivo della classifica di queste heat, guidata dalla canadese Ingrid Wilm in 27.81. Per Cocconcelli l’obiettivo sarà quello di prova a migliore il suo primato personale di 27.92 ed essere tra le migliori otto delle semifinali.

Nei 100 stile libero uomini il confronto tra il cinese Pan Zhanle e Alessandro Miressi è andato in scena. I due sono stati gli unici a infrangere la barriera dei 48″ in batteria, con Mirex autore di un crono da 47.94 e l’asiatico migliore di 0.12 (47.82). Vedremo cosa accadrà nel penultimo atto, nella consapevolezza che Pan partirà da una base di velocità superiore a tutti, tenuto conto del fantascientifico 46.80 (record del mondo) nuotato in apertura della staffetta 4×100 sl. Ci sarò anche Manuel Frigo (10° in 48.65), che vorrà togliere qualcosa al suo personale (48.45) e magari andare all’attacco del tempo limite imposto dalla FIN per la qualificazione olimpica (48.2).

Nei 200 misti Alberto Razzetti ha optato per il “risparmio energetico”. Il ligure, vista anche la Finale del pomeriggio dei 200 farfalla, aveva l’obiettivo di staccare il biglietto per le semifinali di questa distanza senza stare a dannarsi l’anima. Obiettivo centrato e nono tempo di ingresso in 2:00.14. A svettare nelle batterie è stato lo svizzero Jeremy Desplanches (1:58.17), argento iridato a Gwangju nel 2019 e bronzo olimpico in questa specialità.

Batterie dei 200 delfino donne senza azzurre e sono state la danese Helena Rosendhal Bach e la britannica Laura Stephens a mettersi in evidenza con i tempi di 2:09.21 e di 2:0931. Osservata speciale di questa distanza la bosniaca Lana Pudar che, ottava in 2:11.05, dovrebbe salire di colpi in semifinale. A chiusura di giornata Italia in Finale della 4×100 mista mixed con l’ultimo crono di 3:47.65. Matteo Lamberti (54.12), Ludovico Blu Art Viberti (59.63), Giulia D’Innocenzo (59.45) e Chiara Tarantino (54.45) hanno centrato l’obiettivo. Vedremo cosa cambierà nell’atto conclusivo, con l’inserimento di Nicolò Martinenghi a rana.