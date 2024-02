Nuoto, Pilato soddisfatta del bronzo mondiale nei 50 rana: “Questa medaglia conferma una continuità, non era così importante il tempo”

Benedetta Pilato centra l’obiettivo principale di giornata e si conferma sul podio nei 50 rana per la quarta edizione consecutiva dei Campionati Mondiali di nuoto in vasca lunga. La 19enne pugliese si è piazzata in terza posizione nella finale odierna all’Aspire Dome di Doha (Qatar) con il crono di 30.01, alle spalle della vincitrice lituana Ruta Meilutyte (29.40) e della rivelazione cinese Tang Qianting (29.51).

“Sono contenta. Sicuramente questa medaglia conferma una continuità. Mi spiace di non essere magari ai miei livelli top, però comunque oggi sapevo che l’importante era la medaglia e non tanto il tempo. Adesso posso nuotare questo, quindi va bene così“, ha dichiarato l’azzurra classe 2005 ai microfoni di Rai Sport subito dopo la conclusione della gara.

Sulla delusione dei 100, in cui è stata eliminata in semifinale: “Sulla gara dell’altro giorno non ho molto da dire. Più che altro non è questo quello per cui sto lavorando, nel senso che sono stati dei riscontri completamente diversi da quello che faccio in allenamento. Adesso ci sarà tempo per capire se c’è qualcosa da aggiustare o altro. Comunque fa niente, va bene così“.