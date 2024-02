Nuoto, Benedetta Pilato si tinge di bronzo nei 50 rana a Doha. Oro a Rūta Meilutytė

Il bronzo in una tappa di transizione. Benedetta Pilato ha ottenuto il terzo posto nella Finale dei 50 rana donne di questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar). La pugliese ha timbrato con il crono di 30.01 in una gara che fin dal tuffo non è stata la migliore per lei.

Pilato ha confermato di non godere di una grande condizione e le sue prestazioni in calando da un turno all’altro di questa distanza lo hanno evidenziato. Tuttavia per lei è la quarta medaglia iridata in carriera consecutiva in questa specialità ed è sicuramente un dato molto importante che certifica la sua continuità.

La vittoria è andata alla lituana Rūta Meilutytė che si è confermata dunque sul tetto del mondo in questa specialità. Trovando una bella partenza, la lituana ha dovuto guardarsi dalla cinese Tang Qianting che, dualmente a Benny, è cresciuta di livello, ottenendo il terzo record asiatico in due giorni ed un super crono da 29.51.

Meilutytė è stata costretta a tirar fuori un tempo da 29.40 per assicurarsi l’oro, a dimostrazione della bontà della sua prestazione. Con questo riscontro, l’Italia raggiunge la doppia cifra di podi ed è record in un Mondiale.