CAVALCATA TRIONFALE! Simona Quadarella domina i 1500 sl e torna campionessa del mondo dopo 5 anni!

I 1500 stile libero di Doha (Qatar) sono di Simona Quadarella. L’atleta romana ha regalato in apertura del pomeriggio di semifinali e Finali dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga il metallo più pregiato al Bel Paese. A cinque anni di distanza da quanto fatto a Gwangju (Corea del Sud) con l’affermazione nelle trenta vasche, Simona si è ripetuta con la stessa autorità.

Replicato uno spartito già noto: assente la fuoriclasse americana Katie Ledecky e Quadarella bravissima a prendersi la scena come in Corea del Sud. Un successo mai in discussione perché, a parte la statunitense, c’è sempre lei a tirare la fila dei 1500 sl. Per Quadarella si tratta della quarta medaglia iridata in questa specialità, ricordando il bronzo del 2017 a Budapest (Ungheria), l’oro citato del 2019 e l’argento di Fukuoka (Giappone) del 2023.

Una gara dominata dalla nostra portacolori che ha preso la vetta dai 200 metri e si prodotta in un vero e proprio assolo. Ci hanno provato la cinese Li Bingjie e la tedesca Isabel Gose a tenere il ritmo dell’azzurra, mentre per le altre poco da fare, come la russa (naturalizzata francese) Anastasiia Kirpichnikova (quinta alla fine in 16:12.98).

Quadarella ha impostato il pilota automatico, imponendo un ritmo da 31.6 ogni vasca e ha costruito un margine cresciuto in maniera quasi imbarazzante per il resto delle avversarie. Anche il piccolo calo ai 1000 metri non ha avuto conseguenze perché il vantaggio era talmente rassicurante che si poteva andare a vincere con il ragguardevole crono di 15:46.99 a precedere Li (15:56.62) e Gose (15:57.55). Un’affermazione che ha regalato a Quadarella anche il pass a Cinque Cerchi per Parigi 2024.