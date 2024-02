Nuoto, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo in semifinale con tranquillità nei 50 rana a Doha

Iniziate le batterie della terza giornata dei Mondiali di nuoto in vasca lunga di Doha (Qatar). Il programma ha previsto le heat dei 50 rana uomini e ci sono stati il ritorno di Nicolò Martinenghi, reduce dall’argento di ieri nella distanza doppia, e l’esordio iridato di Simone Cerasuolo.

Ebbene, il lombardo ha firmato un ottimo 26.75 di approccio in una gara però in cui la concorrenza non sembra mancare. L’americano Nic Fink, oro ieri nei 100, va a cacca del bis e l’ha fatto capire già dal mattino con un 26.66 a svettare nell’overall, una leadership in condivisione con il bielorusso Ilya Shymanovich. Terzo tempo nella classifica complessiva dell’australiano Sam Williams (26.69).

In altre parole, non si è giocato a nascondino nelle heat. Per Cerasuolo ottava prestazione e qualche particolare da affinare perché in una specialità così veloce sono cose che fanno la differenza: 27.00 per lui e ci sarà da migliorare. Ha fatto un po’ di fatica ad accendersi il britannico Adam Peaty, ieri bronzo nei 100, che ha siglato il 12° tempo di 27.23.

Nel pomeriggio sarà necessario essere perfetti per entrare in Finale. Per quanto visto stamane, Fink è quello più attrezzato per far sua questa prova.