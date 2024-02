Nuoto, Simone Cerasuolo supera le batterie dei 50 rana: “Il tempo mi soddisfa, voglio fare bene in questo Mondiale”

Simone Cerasuolo rompe il ghiaccio con una buona prestazione nelle batterie dei 50 rana ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto e conquista il pass per le semifinali che andranno in scena nella sessione serale odierna. Il ventenne romagnolo è arrivato quarto nella sesta e ultima heat in 27.00, attestandosi in ottava posizione nella graduatoria overall.

“Gara normale, niente di che. Più o meno quello che mi aspettavo stamattina. 27.0 va bene, mi soddisfa. Oggi pomeriggio vediamo cosa riusciamo a fare in semifinale. Gli avversari? Tutti stanno bene. Adam (Peaty, ndr) stamattina è andato un po’ più piano ma vedremo, noi pensiamo a noi“, il primo commento a caldo dell’imolese classe 2003 ai microfoni di Rai Sport.

Sul percorso di avvicinamento alla rassegna iridata di Doha: “Sono pronto a questo mese tra questo Mondiale e gli Assoluti, vediamo cosa viene fuori. Ho preparato questo Mondiale per stare bene qui e poi finalizzare l’Assoluto, però non mi interessa. Una volta che sono qui voglio fare bene“.