Nuoto, Matteo Ciampi eliminato nelle batterie dei 400 sl ai Mondiali: “Posso fare di più in questa gara”

Matteo Ciampi si esprime su buoni livelli ma non riesce a piazzare il grande acuto nelle batterie dei 400 stile libero ai Campionati Mondiali di Doha 2024, mancando l’obiettivo qualificazione per la finale. Il toscano ha chiuso in 14ma posizione assoluta nella graduatoria overall con il tempo di 3’47″23, ma avrebbe dovuto ritoccare il suo personale (3’46″58) per accedere all’ultimo atto.

“Gara discreta. Sono molto critico con me stesso su questa distanza. Non nego che mi piacerebbe sempre nuotare tempi più bassi, comunque non male. Mi sento molto bene e questo è positivo in vista di domani e soprattutto di venerdì con la staffetta. Tengo sempre molto a questa gara e mi dispiace di non esprimermi per quello che secondo me è il mio potenziale“, racconta l’azzurro subito dopo la sua heat ai microfoni di Rai Sport.

“Ci sono comunque tante gare, domani ho il 200 e poi la staffetta, quindi avrò modo di essere più soddisfatto. Io ero nella corsia zero, quindi cercavo di essere isolato nella mia nuotata. Non ho ancora visto i passaggi e non so se sono passato piano o veloce. Alla fine ne avevo però ripeto, arrivo sempre con la sensazione di poter fare di più in questa gara“, conclude il 27enne.