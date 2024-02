Nuoto: Lorenzo Zazzeri mette in ghiaccio il pass olimpico nei 50 sl, ma non entra in Finale a Doha. Eliminato Deplano

Inutile negarlo, c’è amarezza sull’esito delle semifinali dei 50 stile libero maschili dei Mondiali 2024 di nuoto a Doha (Qatar). Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano volevano essere parte della Finale di domani, ma i centesimi non sono stati favorevoli. I due azzurri, infatti, hanno siglato il primo e secondo tempo degli atleti esclusi dall’atto conclusivo.

Zazzeri ha stampato sulla piastra un crono da 21.80 a precedere proprio Deplano di 0.01. Un crono per entrambi dal sapor di minimo olimpico, con il toscano che con questa prestazione può ritenersi al sicuro nel computo della qualificazione a Cinque Cerchi in vista degli Assoluti di Riccione del mese di marzo. Tuttavia, c’era l’ambizione di essere in gara domani e magari giocare qualche brutto scherzo agli avversari. Non è stato così.

C’è altresì la constatazione di un innalzamento importante del livello medio della prova e, nel contempo, i due azzurri non hanno nuotato troppo distante dal loro personale: 21.70 per Zazzeri e 21.68 per Deplano. Ci si concentrerà in vista dei campionati italiani per poi avvicinarsi al meglio ai Giochi.

Tornando alla gara odierna, il campione del mondo in carica Cameron McEvoy si è confermato leader della specialità anche in queste semifinali, visto il tempo di 21.23, ma attenzione all’ucraino Vladyslav Bukhov salito decisamente di colpi nel pomeriggio (21.38). In tutto questo non si può di certo escludere il britannico Ben Proud (terzo in 21.54), visto il suo storico nella specialità (1 oro e 2 bronzi nelle precedenti edizioni iridate).