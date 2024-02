Nuoto, Lorenzo Zazzeri: “Con questo tempo si entrava in finale. La strada è quella giusta”

Niente Italia in finale dei 50 stile libero. Lorenzo Zazzeri non centra il pass per entrare nella gara per le medaglie ai Mondiali di Doha, venendo escluso per soli quattro centesimi: nonostante si sia migliorato rispetto alla mattina, il suo 21”80 vale solo il nono piazzamento, da primo degli esclusi.

Lo stesso Zazzeri arriva ai microfoni della Rai non nelle condizioni migliori, con una voce che fa fatica a modularsi, ma non vuole utilizzarla come una scusante. “Il 21”80 era un buon tempo. Di solito si entrava, il livello in questa gara si sta inevitabilmente alzando“.

Nonostante questo riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Per quanto mi riguarda con questa prestazione ho messo al sicuro la qualificazione olimpica sui 50 individuali e se devo vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante i malanni di stagione, non avevo mai nuotato questo tempo a febbraio“.

Zazzeri rimane dunque ottimista per il futuro, e il suo obiettivo si è già piazzato verso le Olimpiadi: “La strada è quella giusta. Non ci resta che buttarsi a capofitto nell’allenamento pei i Giochi“.