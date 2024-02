Nuoto, Lorenzo Zazzeri: “Buon tempo in mattinata nonostante la tosse, proviamo ad abbassarlo”

Sesto crono per Lorenzo Zazzeri nelle batterie dei 50 stile libero. L’azzurro passa senza troppi patemi alle semifinali dei Mondiali di nuoto in corsia di Doha in 21.85 assieme a Leonardo Deplano, nella gara che ha visto protagonista assoluto Cameron McEvoy, che ha rifilato quattro decimi al secondo, l’ucraino Vladyslav Bukhov. Oltretutto, arriva anche il pass olimpico per Parigi: non poteva andare meglio di così.

Eppure le condizioni fisiche del toscano non sono delle migliori, come conferma ai microfoni Rai: “Fare il tempo per i Giochi era l’obiettivo di questi Campionati, ero preoccupato perché la tosse non mi è passata ma cerco di non pensarci quando entro in gara. E poi nei 50 non serve respirare (ride). In fondo 21”8 è un buon tempo alla mattina“.

Zazzeri però non vuole far suonare l’allarme e anzi si mostra determinato: “Non penso che questa tosse mi condizionerà, sto bene in acqua grazie all’adrenalina e tutto. Semplicemente non devo pensarci: importante aver fatto il tempo stamattina e aver passato il turno. Stasera proviamo ad abbassarlo ancora di più“.