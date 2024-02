L’Italia ha concluso al quinto posto nella 4×100 femminile ai Mondiali 2024 di nuoto. Le azzurre si erano presentate in finale con il secondo tempo firmato in batteria, ma nell’atto conclusivo non sono riuscite a trovare la zampata per salire sul podio. Il quartetto tricolore ha chiuso la propria fatica a Doha (Qatar) con il tempo di 3:38.67, accusando un distacco di 2.06 dall’Olanda, capace di imporsi davanti ad Australia e Canada. Il bronzo era

CHIARA TARANTINO: “Era un po’ difficile. Personalmente rispetto a stamattina ho fatto un po’ più fatica, ho sbagliato l’andata ma ce l’abbiamo messa tutta“.

SOFIA MORINI: “Mi sentivo bene in acqua, il tempo non è dei migliori ma per essere febbraio va bene. Sognavamo il podio, speriamo che sia per la prossima“.

EMMA VIRGINIA MENICUCCI: “Siamo contente del piazzamento, il mio stato di forma non è brillante. Ho dato tutto, ho migliorato qualche decimo e spero di portare avanti questa staffetta con il mio contributo“.

COSTANZA COCCONCELLI: “Avevo visto già in camera di chiamata che sarei partita con ragazze che avrebbero fatte due secondi meno di me. Sono abbastanza soddisfatta del tempo, visto che è febbraio. Probabilmente ho ancora un po’ da lavorare“.