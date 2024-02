L’Olanda si prende la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 stile libero al femminile dei Mondiali di nuoto 2024 a Doha (Qatar). Quinta posizione per l’Italia che si presentava con il secondo tempo della batteria, ma si sapeva che sarebbe stata necessaria una super prestazione per il podio: purtroppo la parte finale di gara non è stata favorevole alle azzurre.

A partire forte è stata la Polonia che ha cercato di imprimere il ritmo con la frazione di Katarzyna Wasick e successivamente quelle di Kornelia Fiedkiewicz e Zuzanna Famulok. Polacche che sono rimaste in testa praticamente per tre quarti di gara, salvo poi crollare nel finale con Julia Maik che ha chiuso in quarta posizione.

Anche l’Italia è partita discretamente con Chiara Tarantino che ha fatto una buona vasca di ritorno ricucendo il gap accumulato nel primo 50, cambiando in terza posizione. Sofia Morini non solo ha mantenuto la terza posizione, ma con una grande frazione si è portata in seconda piazza. Le migliori atlete erano però al lancio ed Emma Virginia Menicucci e soprattutto Costanza Cocconcelli non sono riuscite a resistere, chiudendo in quinta posizione con il tempo finale di 3:38.67.

Vittoriosa l’Olanda di Kim Busch, Janna Van Kooten, Kira Toussaint e Marrit Steenbergen in 3:36.61 davanti all’Australia per 32 centesimi e al Canada per 1″34. Una staffetta intensa soprattutto nel finale, ma sicuramente non di altissimo profilo: basti pensare che il tempo per la medaglia d’oro è superiore al record italiano.