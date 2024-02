Nuoto, il palmares di Simona Quadarella: secondo oro, a medaglia da cinque Mondiali!

Il potere della continuità Simona Quadarella ha dominato la Finale dei 1500 stile libero donne dei Mondiali 2024 di nuoto a Doha (Qatar). La nuotatrice romana ha ottenuto il suo secondo oro iridato della carriera, bissando quello vinto nel 2019 a Gwangju (Corea del Sud), sempre nelle trenta vasche. Due successi legati dall’assenza dell’americana Katie Ledecky, ma questo dato non toglie nulla alla grande costanza dimostrata dall’atleta tricolore.

Il 15:46.99 è stato tempo di alto livello, visto il periodo, e vale sicuramente la candidatura in chiave podio per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove l’azzurra sarà presente grazie al riscontro odierno. Una Finale, come detto, in cui Simona è stata la primattrice, considerati i distacchi delle avversarie: la cinese Li Bingjie ha conquistato l’argento in 15:56.62 e la tedesca Isabel Gose il bronzo in 15:57.55.

Con questo risultato, l’atleta nostrana è diventata la quarta atleta italiana a conquistare almeno due ori iridati dopo Federica Pellegrini (200 stile libero e 400), Filippo Magnini (100 stile libero) e Gregorio Paltrinieri (1.500 stile libero). Alla prova dei fatti, Quadarella è salita sul podio iridato per la quinta edizione consecutiva, un dato che la va ad accomunare in Italia a Pellegrini (otto tra il 2005 e il 2019) e a Paltrinieri (cinque tra il 2013 e il 2022).

Da aggiungerà, altresì, il fatto che la classe ’98 del Bel Paese abbia ottenuto la sesta medaglia mondiale, andando a eguagliare nelle competizioni in vasca lunga Thomas Ceccon, dietro solo ai già citati Pellegrini (11 podi) e Paltrinieri (8 podi).

SIMONA QUADARELLA – IL PALMARES

OLIMPIADI

Tokyo 2020: bronzo negli 800 sl

MONDIALI

Budapest 2017: bronzo nei 1500 sl

Gwangju 2019: oro nei 1500 sl, argento negli 800 sl

Budapest 2022: bronzo negli 800 sl

Fukuoka 2023: argento nei 1500 sl

Doha 2024: oro nei 1500 sl

EUROPEI

Glasgow 2018: oro nei 400 sl, 800 sl e 1500 sl

Budapest 2021: oro nei 400 sl, 800 sl e 1500 sl

Roma 2022: argento nei 400 sl, oro negli 800 e nei 1500 sl

MONDIALI IN VASCA CORTA

Hangzhou 2018: argento negli 800 sl

Abu Dhabi 2021: bronzo negli 800 sl

EUROPEI IN VASCA CORTA

Copenaghen 2017: bronzo negli 800 sl

Glasgow 2019: oro nei 400 e 800 sl

Kazan 2021: argento nei 400 e 800 sl

Otopeni 2023: oro nei 400 sl, argento negli 800 e nei 1500 sl

GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Tarragona 2018: oro nei 400 e 800 sl

UNIVERSIADI

Taipei 2017: oro negli 800 e 1500 sl