Nuoto, Luca De Tullio in finale con il miglior tempo negli 800 sl ai Mondiali, dentro sudando anche Paltrinieri

Un italiano con il miglior tempo negli 800 metri stile libero ai Mondiali di nuoto di Doha, ma il suo nome non è Gregorio Paltrinieri. Luca De Tullio mostra i muscoli e firma la miglior prestazione della mattinata alla Aspire Dome di Doha; anche Greg accede alla finale di domani, ma con molti più patemi dopo una prova un po’ sottotono.

Sia De Tullio che Paltrinieri sono in gara nella penultima batteria. Gara particolare, che cambia padrone più volte nel corso dei quasi otto minuti di sforzo, con quattro uomini sempre in linea. Prima è il tedesco Florian Wellbrock a fare l’andatura nei primi 300 metri, poi è l’irlandese Daniel Wiffen a tenere il ritmo fino a quattro vasche dalla fine.

Negli ultimi 200 metri sale di tono De Tullio, che motivato anche dalla mancata finale dello scorso anno, forza e si mette a posto per l’ultimo atto di questo 2024 con il crono di 7’46”52 con una bella prova di forza, che lo porterà a partire domani da corsia 4.

Più complicata invece la gara di capitan Gregorio, che rimane sempre lì tra i migliori ma oggi la sua zampata non riesce ad essere determinante come solito: dopo essere risalito alla seconda piazza, viene risucchiato da Wellbrock e Wiffen chiudendo al quarto posto in 7’47”38. Paltrinieri deve dunque attendere l’ultima batteria. E ci rientra al fotofinish, poiché lo sprint finale tra Sven Schwarz, Kristof Rasovszky, Mykhailo Romanchuk ed Elijah Winnington mette paura. Il tempo di quest’ultimo è però più alto: Greg entra con il settimo tempo, con la voglia di far meglio domani.